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В Гродно раскрыта попытка убийства

30.07.2021 15:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненскими правоохранителями раскрыта попытка убийства 33-летнего жителя областного центра, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"28 июля вечером мужчина распивал спиртные напитки в сомнительной компании возле одного из магазинов областного центра, и между собутыльниками, как часто бывает в таких случаях, возник конфликт. Выяснение отношений закончилось тем, что пострадавшему нанесли несколько ножевых ранений. Нападавший скрылся вместе с приятелем, а истекающий кровью мужчина обратился за помощью к охраннику торгового объекта. Потерпевшего госпитализировали, и уже из медучреждения сообщение о криминальном характере полученных повреждений поступило в милицию", - рассказали в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить по горячим следам. Им оказался 29-летний местный ранее судимый житель.

Милиция в очередной раз напоминает, что распитие алкогольных напитков чревато неблагоприятными последствиями и призывает граждан не злоупотреблять такого вида досугом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля вечером мужчина распивал спиртные напитки в сомнительной компании возле одного из магазинов областного центра, и между собутыльниками, как часто бывает в...
 
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