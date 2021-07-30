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"Накосячили с девочками" Легкоатлетка возмутилась, что на Олимпиаде ее заставили бежать не свою дистанцию

30.07.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась в Instagram, что в Токио ее обязали бежать не ее дистанцию.

Она выступает на дистанциях 100 и 200 метров, а поставили в эстафету 4 по 400 метров.

"Оказывается, наше очень крутое начальство решило как обычно все за нас? — цитирует Тимановскую euroradio.fm. — Они накосячили с девочками, у которых не хватает достаточно [допинг-]тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы".

Как известно, к Олимпиаде из-за недостаточного количество допинг-тестов за сезон не были допущены в том числе участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова.
 
 
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась в Instagram, что в Токио ее обязали бежать не ее дистанцию.
 
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