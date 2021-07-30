"Накосячили с девочками" Легкоатлетка возмутилась, что на Олимпиаде ее заставили бежать не свою дистанцию

Она выступает на дистанциях 100 и 200 метров, а поставили в эстафету 4 по 400 метров.





euroradio.fm. — Они накосячили с девочками, у которых не хватает достаточно [допинг-]тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы". "Оказывается, наше очень крутое начальство решило как обычно все за нас? — цитирует Тимановскую— Они накосячили с девочками, у которых не хватает достаточно [допинг-]тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы".





Как известно, к Олимпиаде из-за недостаточного количество допинг-тестов за сезон не были допущены в том числе участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова.