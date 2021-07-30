сообщил его председатель Анатолий Шумченко. Об этом в Facebookего председатель





По словам Шумченко, арест на счет наложил Следственный комитет, решение без номера было принято еще 14 июля.













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