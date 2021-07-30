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Арестован счет объединения предпринимателей "Перспектива"
Источник материала: Партизан
Арестован расчетный счет общественного объединения "Перспектива".
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По словам Шумченко, арест на счет наложил Следственный комитет, решение без номера было принято еще 14 июля.
"Перспектива" — общественная организация, занимающаяся защитой прав предпринимателей. Она существует с начала 2000-х годов.
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Арестован расчетный счет общественного объединения "Перспектива".
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