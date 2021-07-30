Погода в СНГ: пожароопасная ситуация в Казахстане и циклон в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются сегодня в Москве и области. Температура воздуха – около 25 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

После продолжительной жары в Кыргызстан пришел циклон. В нескольких областях республики пройдут дожди. Ночные ливни в Иссык-Кульской области спровоцировали сход селя. Потоки воды и глины размыли дороги местного значения, а трассу Бишкек-Каракол занесло грязевой массой. Дорожные службы ее расчистили, и сейчас она уже открыта для машин. Сель также подтопил дворы в селах возле города Балыкчы. На место происшествия срочно выехал министр чрезвычайных ситуаций. Спасатели и спецтехника проводят очистные работы.

Сегодня жителям Алматы пригодятся ветровки и зонты. Синоптики обещают дожди с грозами. В мегаполисе плюс 20. В выходные теплее не станет. На севере и в центре страны сложилась непростая пожарная обстановка. Степные пожары тушат в Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что силы и средства на ликвидацию возгораний есть.

«Как правило, природные пожары у нас возникают на территориях, которые отдалены от районных центров, областных центров не менее чем на 100 километров. Соответственно, до прибытия подразделений государственной службы пожары достигают больших размеров», – отметил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана Марат Хасенов.

До 30 градусов жары ожидается сегодня в Беларуси. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а в нескольких районах – грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Аномальная жара привела к запретам на посещение лесов в 57 районах страны. Список постоянно обновляется. Нарушители могут заплатить штраф до 280 долларов. В случае причинения ущерба лесному массиву сумма может вырасти в два раза.

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