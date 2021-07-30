Лукашенко: Референдум по Конституции пройдет не позже февраля 2022 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси пройдет не позднее февраля 2022 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», – сказал Лукашенко на встрече с активом по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.