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Лукашенко: Референдум по Конституции пройдет не позже февраля 2022 года

30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси пройдет не позднее февраля 2022 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», – сказал Лукашенко на встрече с активом по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Ранее глава государства назначил новых руководителей предприятий, вузов и местных органов управления.



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Белорусский лидер заявил об этом на встрече с активом по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
 
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