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Лукашенко: Референдум по Конституции пройдет не позже февраля 2022 года
30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси пройдет не позднее февраля 2022 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
Ранее глава государства
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Белорусский лидер заявил об этом на встрече с активом по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
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