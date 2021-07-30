Эксперты ООН изучат ситуацию с задержанием Романа Протасевича

Эксперты ООН изучат ситуацию с задержанием блогера Романа Протасевича, сообщает правозащитный сайт «Весна».





Семь правозащитный организаций подали заявление в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям о рассмотрении ситуации с белорусским блогером Романом Протасевичем, передает БелаПАН .

«Он был произвольно задержан и содержится в бесчеловечных условиях с 23 мая 2021 года. Поскольку достичь справедливости и привлечения виновных в нарушении прав человека ответственности в деле журналиста невозможно на национальном уровне, организации обращаются к системе прав человека ООН с запросом к экспертному органу о признании задержания произвольным, — говорится в сообщении. — Задержание Романа Протасевича демонстрирует широкомасштабность репрессий, осуществляемых режимом Лукашенко в отношении инакомыслящих. Независимый журналист Роман Протасевича был произвольно задержан 23 мая 2021 года, когда самолет компании Ryanair, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, на котором находился Роман, был принужден отклониться от маршрута и приземлиться в Национальном аэропорту "Минск". После захвата рейса белорусскими властями Роман Протасевич был доставлен с трапа самолета в КГБ, содержался в полной изоляции по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской деятельностью».

Также в заявлении приводится мнение родителей Протасевича о возможном применении к нему физического насилия или психологического давления, вынудивших его к даче признательных показаний в белорусских государственных медиа.

«25 июня 2021 года белорусские власти объявили, что Протасевич и его партнер София Сапега, которая была задержана вместе с ним, переведены под "домашний арест", — говорится в сообщении. — Однако такая формулировка некорректна — Роман Протасевич содержится в неизвестном месте, лишен свободы передвижения, его коммуникация с внешним миром ограничена и контролируется сотрудниками КГБ, и он не имеет доступа к эффективным способам правовой защиты для оспаривания своего задержания и обвинения. Так называемый "домашний арест" продолжает оставаться произвольным задержанием».

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям — это специальная процедура в рамках Совета ООН по правам человека, мандат которой включает в себя расследование случаев произвольного или нарушающего стандарты прав человека лишения свободы. Процедура подачи индивидуальных жалоб и коммуникаций позволяет провести независимую оценку отдельных ситуаций.

В своем совместном заявлении семь организаций утверждают, что Протасевич является «жертвой репрессивной кампании Александра Лукашенко против критиков и оппонентов режима, а также то, что арест Протасевича был "наказанием" со стороны белорусских властей за осуществление Романом правомерной журналистской деятельности».

«После получения жалобы Рабочая группа в 60-дневный срок запросит комментарии белорусского правительства о предполагаемых нарушениях прав Протасевича. Далее Рабочая группа подготовит авторитетную оценку репрессиям режима против независимой журналистики», — говорится в сообщении.

Совместное заявление в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям подали правозащитные организации Global Diligence, Хельсинский фонд по правам человека, «Репортеры без границ», Международная организация против пыток, Article 19, Норвежский Хельсинский комитет и Международное партнерство по правам человека.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. Представители Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании опального белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

На пресс-конференции в Минске 14 июня глава Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапеге предъявлено обвинение по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Она также является подозреваемой по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 130, 342 и 293 (массовые беспорядки).

На упомянутую пресс-конференцию, организованную МИД, был доставлен Протасевич, который заявил, что сотрудничает со следствием добровольно.

Происшествие также стало одной из причин ввода Евросоюзом новых санкций в отношении Беларуси.

Совет ICAO ведет расследование инцидента. Ожидается, что отчет будет представлен в сентябре.