ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

30.07.2021 15:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Кубы. Куба предложила Евросоюзу заняться своими проблемами, вместо того чтобы критиковать действия властей республики после антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

Ранее в ЕС уже в привычной манере выразили обеспокоенность в связи с задержанием демонстрантов на Кубе, а также призвали освободить задержанных.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

Глава МИД категорически отверг заявление и посоветовал Евросоюзу сконцентрироваться на решении проблемы полицейского насилия в странах сообщества.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

Напомним, массовые антиправительственные акции на Острове Свободы вспыхнули 11 июля. Люди вышли на улицы на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Власти Гаваны убеждены, что митинги – дело рук США. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Кубы. Куба предложила Евросоюзу заняться своими проблемами, вместо того чтобы критиковать действия властей республики после антиправительственных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кіберпартызаны» заявілі аб узломе базы відэа дронаў МУС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by