Иноземцев: Любые договоренности ничего не значат для Москвы по сравнению с так называемой «стабильностью»

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Российский экономист объясняет, почему в отношениях Беларуси и России «старый друг лучше новых двух».





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Как изменится при введении в действие действительно серьезных санкций стоимость поддержки Лукашенко для России и может ли западное давление на «большого брата» ускорить разрешение белорусского политического кризиса? Экономист, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что в списке приоритетов для России «заклятая дружба» превыше денег.

– Большинство экспертов говорит о том, что Россия субсидирует Беларусь в одну сторону, за счет нефтяного и газового трансферта. Это правда, но нужно учесть важные обстоятельства: во-первых, эти трансферты начинают сокращаться – я бы сказал, что чистая выгода, которую Беларусь получает от поставок газа и нефти, составляла в последнее время около $2,5 миллиардов в год, – отметил экономист на Свободе Premium .

– Беларусь при этом очень активно прессингует Россию по многим вопросам, и в ходе переговоров в Санкт-Петербурге Лукашенко удалось сохранить цену на газ. Хотя если мы берем ее в рублях, то для россиян она выросла за 3 года на 16%, а для Беларуси упала приблизительно на 7% – то есть, Россия идет на множество уступок.

Эту дотацию, считает эксперт, нельзя рассматривать как «просто подарок»:

– В Беларуси достаточно высокоразвитая экономика, она экспортирует в РФ большое количество товаров, причем некоторые производятся фактически только для России. И за счет того, что Беларусь очень заинтересована в увеличении объема этих поставок, многие товары экспортируются по ценам ниже себестоимости.

Таким образом, как бы ни смешно это звучало, можно говорить об элементе обратного дотирования Беларусью России. То есть, 2,5 миллиарда долларов, получаемых от поставок газа и нефти, где-то на четверть или даже на 30% компенсируются обратным трансфертом.

С учетом санкций на поставки нефтепродуктов из Беларуси цена вопроса для России повысится, по оценкам Иноземцева, до $4 миллиардов в год.

– Не думаю, что эта цифра будет больше. Белорусский бюджет, насколько я понимаю, составляет около 11-11,5 миллиардов, и Россия будет дотировать его примерно на треть. Полностью обеспечивать экономическое развитие Беларуси – нет, это невозможно.

Но и полностью оказывать финансовую поддержку белорусскому режиму, убежден экономист, Россия не прекратит:

– Мы многократно видели, что для Путина деньги не являются чем-то ограничивающим его политические фантазии: это было в случае с Украиной, Сирией, Абхазией, где Россия тратила деньги абсолютно бессмысленно, но своей политики не меняла.

Российский бюджет составляет порядка $300 миллиардов ежегодно. Даже если на Беларусь будет тратиться 5-6 миллиардов – это совершенно не сопоставимо с внутрироссийскими бюджетными тратами. Плюс к тому, мы прекрасно понимаем, что Беларусь финансируется не за счет российского бюджета, а за счет сокращения прибыльности ряда российских корпораций, тех же самых поставщиков нефти и газа. У Путина есть масса возможностей поддерживать Беларусь, не тратя государственных денег, поэтому, мне кажется, финансовый вопрос его вообще не волнует и не будет волновать еще долгое время.

Что касается раздражения от Лукашенко, оно действительно есть. Так часто Путина еще никто не обманывал, так много его собственных просьб никто не спускал на тормозах, и эта проблема гораздо больше, нежели финансовая.

Но Беларусь для Путина, считает эксперт, в некотором смысле «учитель», во многом Россия копирует действия Беларуси. А потому менять проверенного союзника на кого-то другого, вероятнее всего, Путин не будет.

– Россия категорически не хочет никаких проявлений демократической смены власти – нигде, и реагирует на это очень болезненно. А с другой стороны, она считает, что даже самый неприятный собеседник из постсоветских стран лучше любой другой, непредсказуемой альтернативы.

Поэтому Москва даже ничего не «вякнула» на арест и приговор в 14 лет Виктору Бабарико, опытному бизнесмену с большим количеством связей в РФ, который был бы абсолютно лояльным и достойным президентом, и никто не возразил против, по сути, национализации «Белгазпромбанка». Вообще любые договоренности, любые объемы собственности ничего не значат для Москвы по сравнению с так называемой «стабильностью».

Диктатуры, подобные созданным в Беларуси и России, не меняются на выборах. Ведь если демократические перемены начинают пробивать себе дорогу, люди понимают, что они хозяева судьбы своего государства, к демократически избранному президенту, безусловно, добавится демократически избранный парламент, народ, который его избрал, естественно, захочет свободы прессы, собраний и так далее, и в итоге эта система посыплется, как карточный домик…

Поэтому вопрос о том, покладистым ли будет новый президент, вообще не важен. И с этой позиции Кремль действует абсолютно правильно: лучше платить, чем иметь проблемы.

Что касается Запада – он имеет 0,0000% намерений проявлять какую-либо инициативу, только реагирует. Посмотрите на любую ситуации в постсоветских странах: выборы в Украине 2004 года, переворот 2014 года, та же грузинская война 2008-го года… Саркози тут же примчался мирить Россию с Грузией, но всем было наплевать, что происходит накануне конфликта в Абхазии и в Северной Осетии, как и на всем другом постсоветском пространстве.

Поэтому доверия к Европе лично у меня в этом отношении нет никакого, им важно в лучшем случае показать, что они озабочены чем-то. Озабоченность у европейцев всегда присутствует, а инициативы никогда нет.