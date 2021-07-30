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Лукашенко тоже хотел бы получить печенюшки из рук Байдена

30.07.2021 15:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Встреча Светланы Тихановскйо с президентом США Джо Байденом жестко ударила по самолюбию Лукашенко, который, несмотря, как можно предположить, на настоятельные советы со стороны своей свиты не упоминать об этом событии, не смог удержаться от едкого комментария по этому поводу.

"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ", - заявил сегодня Лукашенко во время стендапа перед активом местной вертикали.

«Апогеем абсурда стало закрытие воздушного пространства после реагирования … на террористическую угрозу в небе. Кому хуже сделали? Только себе. Политическая поддержка "беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Говорят, печенюшками какими-то угостил", - позавидовал пенсионер.

После встречи с Байденом Тихановская сказала прессе, что тот угощал ее печеньем.

 
 
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Встреча Светланы Тихановскйо с президентом США Джо Байденом жестко ударила по самолюбию Лукашенко, который, несмотря, как можно предположить, на настоятельные...
 
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