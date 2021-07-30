ПВТ принял 62 новые компании









В официальном сообщении говорится, что статуса резидентов ПВТ удостоены в том числе 10 компаний с зарубежным капиталом и 5 центров разработки. В их числе — «Брааво Девелопмент» с головным офисом в США, которая намерена создать web-платформу для альтернативного инвестирования Braavo.





Вошли в ПВТ и три кипрские компании. Среди них — «ИнДата Лабс», специализирующаяся на прикладном ПО, компьютерных моделях и алгоритмах на основе технологий искусственного интеллекта.





Попал в резиденты ПВТ и «МедиаИзмеритель», призванный оказывать услуги по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ.





Пресс-служба ПВТ уточняет, что расположившиеся в Парке высоких технологий компании работают по заказной и продуктовой бизнес-модели.





На сайте парка говорится о том, что на начало 2021 года в нем работала 1021 компания. В том числе — 117 центров разработки международных компаний.