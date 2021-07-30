|
ПВТ принял 62 новые компании
Источник материала: Партизан
Парк высоких технологий объявил о принятии в свои ряды новичков — 62 компании, представляющие финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, логистику и майнинг.
В официальном сообщении говорится, что статуса резидентов ПВТ удостоены в том числе 10 компаний с зарубежным капиталом и 5 центров разработки. В их числе — «Брааво Девелопмент» с головным офисом в США, которая намерена создать web-платформу для альтернативного инвестирования Braavo.
Вошли в ПВТ и три кипрские компании. Среди них — «ИнДата Лабс», специализирующаяся на прикладном ПО, компьютерных моделях и алгоритмах на основе технологий искусственного интеллекта.
Попал в резиденты ПВТ и «МедиаИзмеритель», призванный оказывать услуги по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ.
Пресс-служба ПВТ уточняет, что расположившиеся в Парке высоких технологий компании работают по заказной и продуктовой бизнес-модели.
На сайте парка говорится о том, что на начало 2021 года в нем работала 1021 компания. В том числе — 117 центров разработки международных компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк высоких технологий объявил о принятии в свои ряды новичков — 62 компании, представляющие финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, логистику и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)