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ПВТ принял 62 новые компании

30.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парк высоких технологий объявил о принятии в свои ряды новичков — 62 компании, представляющие финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, логистику и майнинг.



В официальном сообщении говорится, что статуса резидентов ПВТ удостоены в том числе 10 компаний с зарубежным капиталом и 5 центров разработки. В их числе — «Брааво Девелопмент» с головным офисом в США, которая намерена создать web-платформу для альтернативного инвестирования Braavo.

Вошли в ПВТ и три кипрские компании. Среди них — «ИнДата Лабс», специализирующаяся на прикладном ПО, компьютерных моделях и алгоритмах на основе технологий искусственного интеллекта.

Попал в резиденты ПВТ и «МедиаИзмеритель», призванный оказывать услуги по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ.

Пресс-служба ПВТ уточняет, что расположившиеся в Парке высоких технологий компании работают по заказной и продуктовой бизнес-модели.

На сайте парка говорится о том, что на начало 2021 года в нем работала 1021 компания. В том числе — 117 центров разработки международных компаний.
 
 
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Парк высоких технологий объявил о принятии в свои ряды новичков — 62 компании, представляющие финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, логистику и...
 
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