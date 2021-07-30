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Лукашенко: референдум по Конституции должен пройти не позже февраля 2022 года

30.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Референдум по Конституции должен пройти не позже февраля 2022 года, заявил Александр Лукашенко во время встречи с активом местной вертикали.



"Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу. 

Президент заявил, что референдум должен пройти на образцовом уровне.

Как сообщалось, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Беларуси может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
 
 
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Референдум по Конституции должен пройти не позже февраля 2022 года, заявил Александр Лукашенко во время встречи с активом местной вертикали.
 
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Лукашенко: Референдум по Конституции пройдет не позже февраля 2022 года
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