Лукашенко нашел в «мирной Беларуси» почти 200 организаций, которые несут угрозу национальной безопасности

В Беларуси, которую власть еще до августа 2020 года называла мирной, было полторы тысячи «разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций», и в результате проведенных мероприятий выделено «185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности», заявил Александр Лукашенко на встрече с региональными чиновниками 30 июля.



По его словам, среди этих структур есть представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений.

«За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми (не все, руководители), навыкам объединения людей на протестных акциях, мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал имидж и финансировал деятельность».

По мнению Лукашенко, деньги поступали через фонды и другие некоммерческие структуры. «Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан навыкам борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составлял черные списки людей, преданных стране», — заявил он.

Лукашенко заявил, что деятельность организаций «не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти». «Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств», — сказал он.

По словам Лукашенко, при обысках была найдена нацистская символика и экстремистская литература, расписки о получении определенных сумм, документация, «подтверждающая получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа».

Оратор подчеркнул, что оперативная работа велась «достаточно открыто». «Впервые в нашей истории предоставляли в таком количестве факты, видео- и аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и телеграм-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального телеграм-сообщества «ОГСБ» сократилась в пять раз», — сказал он.

«Это, конечно, не значит, что все одумались, осознали. Их деятельность просто парализована. И западными кураторами уже наверняка ведется поиск новых ниш и новых инструментов влияния на так называемое гражданское общество с целью продвижения «либеральных демократических ценностей», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что «не все некоммерческие организации деструктивны». «И вы, руководители местных органов власти, должны видеть, где действительно помогают старикам, инвалидам, жертвуют церкви, занимаются экологией — без политики. И должны фиксировать, где под видом добрых дел расшатывают общество», — сказал он собравшимся.

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

26 июля стало известно о примерно 60 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся образованием, благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».