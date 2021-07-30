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Толкательница ядра Алена Дубицкая вышла в финал ОИ-2020

30.07.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Алена Дубицкая выступит в финале Олимпиады в своей профильной дисциплине — толкании ядра.

В решающую стадию соревнований она вышла с пятым результатом — 18 м 89 см, который показала в третьей попытке.

Лидируют в дисциплине китайские легкоатлетки — Лицзяо Гун и Цзяюань Сун с результатами 19 м 46 см и 19 м 23 см соответственно.
 
 
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Белорусская легкоатлетка Алена Дубицкая выступит в финале Олимпиады в своей профильной дисциплине — толкании ядра.
 
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