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Толкательница ядра Алена Дубицкая вышла в финал ОИ-2020
Источник материала: Партизан
Белорусская легкоатлетка Алена Дубицкая выступит в финале Олимпиады в своей профильной дисциплине — толкании ядра.
В решающую стадию соревнований она вышла с пятым результатом — 18 м 89 см, который показала в третьей попытке.
Лидируют в дисциплине китайские легкоатлетки — Лицзяо Гун и Цзяюань Сун с результатами 19 м 46 см и 19 м 23 см соответственно.
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Белорусская легкоатлетка Алена Дубицкая выступит в финале Олимпиады в своей профильной дисциплине — толкании ядра.
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