Толкательница ядра Алена Дубицкая вышла в финал ОИ-2020

В решающую стадию соревнований она вышла с пятым результатом — 18 м 89 см, который показала в третьей попытке.





Лидируют в дисциплине китайские легкоатлетки — Лицзяо Гун и Цзяюань Сун с результатами 19 м 46 см и 19 м 23 см соответственно.



