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В Борисовском районе работник сельхозпредприятия похитил более 2,5 т кормовой муки

30.07.2021 16:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовские правоохранители во дворе дома 31-летнего жителя деревни Старо-Борисов обнаружили и изъяли 2560 кг кормовой муки, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Мужчина признался, что вывез муку с территории сельхозпредприятия, где работает. Будучи материально-ответственным лицом и работая водителем сельхозтехники, подозреваемый в дневные часы буднего дня выгрузил прицеп муки по месту жительства. Сумма ущерба составила свыше Br1100", - рассказали в ведомстве.

Мука была изъята и передана на ответственное хранение в одно из хозяйств. По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК (присвоение либо растрата), санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина признался, что вывез муку с территории сельхозпредприятия, где работает. Будучи материально-ответственным лицом и работая водителем сельхозтехники,...
 
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