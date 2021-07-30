В Минске на пр.Независимости столкнулись 10 авто

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое ДТП произошло на пр. Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 08.45 водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь по пр.Независимости со стороны МКАД в направлении ул.Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген" и вблизи дома №161Б столкнулся с ним. От удара "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение. На месте работают следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Проводится проверка.

"При перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Этим правилом должен руководствоваться водитель, транспортное средство которого съезжает с трамвайных путей", - напомнили в ведомстве.-0-