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Внешний госдолг Беларуси растет: деньги дают Россия, Китай и европейские банки

30.07.2021 16:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Внешний госдолг Беларуси растет: деньги дают Россия, Китай и европейские банки
Фото: Myfin.by

Внешний госдолг увеличился за прошлый месяц после перечисления $500 млн со стороны России. Одновременно с этим пришло $27,2 млн от МБРР (Международный банк реконструкции и развития), еще по $1 млн добавили банки Китая и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $629 млн от РФ. При этом погашено за это же время российских долгов на $364,5 млн, Евразийский фонд стабилизации и развития получил от нашей страны $238,5 млн, а еще $214,4 млн выплачено банкам Китая.

Инфографика: Myfin.by

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1973 внешнего госдолга.

Инфографика: Myfin.by

Внутренний госдолг прибавил 2,2 млрд рублей по сравнению с 1 июля 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2470 на каждого белоруса.

Инфографика: Myfin.by. Прим. 2021 год - прогнозное значение

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-июнь выплачено около трети – $881,2 млн.

 
 
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Госдолг Беларуси на 1 июля 2021 вырос до 58,2 млрд рублей. При этом внешний госдолг прибавил $400 млн и теперь достиг $18,5 млрд, а внутренний остался без изменений на уровне...
 
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