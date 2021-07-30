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Внешний госдолг Беларуси растет: деньги дают Россия, Китай и европейские банки
Источник материала: Myfin
Внешний госдолг увеличился за прошлый месяц после
По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1973 внешнего госдолга.
Внутренний госдолг прибавил 2,2 млрд рублей по сравнению с 1 июля 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2470 на каждого белоруса.
Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-июнь выплачено около трети – $881,2 млн.
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Госдолг Беларуси на 1 июля 2021 вырос до 58,2 млрд рублей. При этом внешний госдолг прибавил $400 млн и теперь достиг $18,5 млрд, а внутренний остался без изменений на уровне...
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