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Эксперт о ситуации в Украине: Правительство выпрашивает подачки и тем самым гробит экономику
Источник материала: ОНТ
Украинские власти продвигают интересы не своей страны, а внешних игроков. При этом народ Украины продолжает нищать. А правящая верхушка всячески пытается отвести внимание граждан от проблем, используя, в том числе, языковой вопрос.
И вместо того, чтобы объединять людей, лишь увеличивает пропасть между различными слоями общества. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал экономист Виктор Скаршевский.
Подробности – в видео.
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Украинские власти продвигают интересы не своей страны, а внешних игроков. При этом народ Украины продолжает нищать. А правящая верхушка всячески пытается отвести...
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