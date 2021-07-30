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Протесты в Чили: слезоточивый газ, водометы, горящие баррикады – беспорядки шатают страну почти два года

30.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Чили: слезоточивый газ, водометы, горящие баррикады – беспорядки шатают страну почти два года

Слезоточивый газ, водометы, горящие баррикады. Чили на грани экономической катастрофы! Беспорядки шатают страну почти два года.

Этой ночью в Сантьяго люди вышли на улицы с плакатами в знак поддержки задержанных демонстрантов. Правда, о мирной акции речи и не шло. Манифестанты строили баррикады, жгли мусор посреди улиц. Для подавления агрессивной толпы полиция применила водометы. Власти заявляют, что протестующие перешли все возможные границы. Демонстранты уверены, что это борьба с социальной несправедливостью. Протесты в Чили начались ещё в 2019 году, когда власти решили увеличить стоимость проезда в столичном метро. Недовольства действующим правительством не прекращаются до сих пор.

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Слезоточивый газ, водометы, горящие баррикады. Чили на грани экономической катастрофы! Беспорядки шатают страну почти два года. Этой ночью в Сантьяго люди вышли на...
 
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