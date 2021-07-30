Лукашенко распорядился вернуть на доработку проект изменений в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Проект изменений в Конституцию Беларуси будет возвращен на доработку, так как назвать его проработанным и хорошо подготовленным – сложно. Такое мнение в ходе совещания по общественно-политической обстановке высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

При этом Глава государства отметил, что предлагаемые в Основной закон изменения – это «концепт будущего Беларуси». По словам Президента, обсуждение этого концепта велось на протяжении всего последнего года на общественных площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах.

Также Глава государства подчеркнул, что референдум, на который будет выноситься вопрос о принятии изменений в Основной закон страны, должен пройти на образцовом уровне.

Фото: БЕЛТА

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