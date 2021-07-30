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Аллергия у детей: от чего возникает и как избежать?

30.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аллергия у детей: от чего возникает и как избежать?

На каких этапах у детей зарождается аллергия и как можно снизить ее риски, рассказал  в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 

Аллергия – это чувствительность организма к определенному аллергену либо группе аллергенов, которые могут содержаться в пище, в воздухе и на поверхности. Причем реакция на аллерген проявляется не сразу, а при последующих контактах с аллергеном, возникает так называемый эффект накопления. 

«Аллергические заболевания есть у каждого третьего ребенка и занимают второе место среди детских недугов. Они могут проявляться в любом детском возрасте и даже при рождении. Чаще всего проявляются у детей тех родителей, у которых и самих есть аллергические реакции», – отметил доктор Шевцов.

Особое значение приобретает питание матери во время беременности. Женщинам во время вынашивания ребенка и кормления грудью не стоит питаться агрессивными продуктами: копченостями, шоколадом, орехами, цитрусовыми и экзотическими фруктами. А курение во время беременности приведет не только к комплексу аллергических заболеваний, но и негативно скажется на развитии легких ребенка.

Подробности – в видеоинформации.

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На каких этапах у детей зарождается аллергия и как можно снизить ее риски, рассказал  в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения...
 
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