Аллергия у детей: от чего возникает и как избежать?

Источник материала: ОНТ

На каких этапах у детей зарождается аллергия и как можно снизить ее риски, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Аллергия – это чувствительность организма к определенному аллергену либо группе аллергенов, которые могут содержаться в пище, в воздухе и на поверхности. Причем реакция на аллерген проявляется не сразу, а при последующих контактах с аллергеном, возникает так называемый эффект накопления.

«Аллергические заболевания есть у каждого третьего ребенка и занимают второе место среди детских недугов. Они могут проявляться в любом детском возрасте и даже при рождении. Чаще всего проявляются у детей тех родителей, у которых и самих есть аллергические реакции», – отметил доктор Шевцов.

Особое значение приобретает питание матери во время беременности. Женщинам во время вынашивания ребенка и кормления грудью не стоит питаться агрессивными продуктами: копченостями, шоколадом, орехами, цитрусовыми и экзотическими фруктами. А курение во время беременности приведет не только к комплексу аллергических заболеваний, но и негативно скажется на развитии легких ребенка.

Подробности – в видеоинформации.

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