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Аллергия у детей: от чего возникает и как избежать?
Источник материала: ОНТ
На каких этапах у детей зарождается аллергия и как можно снизить ее риски, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Аллергия – это чувствительность организма к определенному аллергену либо группе аллергенов, которые могут содержаться в пище, в воздухе и на поверхности. Причем реакция на аллерген проявляется не сразу, а при последующих контактах с аллергеном, возникает так называемый эффект накопления.
Особое значение приобретает питание матери во время беременности. Женщинам во время вынашивания ребенка и кормления грудью не стоит питаться агрессивными продуктами: копченостями, шоколадом, орехами, цитрусовыми и экзотическими фруктами. А курение во время беременности приведет не только к комплексу аллергических заболеваний, но и негативно скажется на развитии легких ребенка.
Подробности – в видеоинформации.
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На каких этапах у детей зарождается аллергия и как можно снизить ее риски, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения...
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