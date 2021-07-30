Лукашенко: все эти борцы с режимом – самые обычные уголовники. Они обокрали государство

Источник материала: ОНТ

Правоохранители выявили сеть крупных и мелких фирм, которые выступили за перемены и по незаконным схемам обокрали государство. Об этом сегодня на встрече с активом местной вертикали заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что эти нелегальные схемы поручено прикрыть.

По словам Президента, руководители этих предприятий открыто участвовали в незаконных митингах, сами производили запрещенную символику, платили за выходы людей на улицы и призывали к противоправным действиям.

«Главное то, что все эти борцы с режимом – самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах», – сказал Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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