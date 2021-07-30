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«Белавиа» с 1 августа в два раза увеличит количество рейсов между Москвой и Минском
Источник материала: ОНТ
С 1 августа увеличится количество рейсов между российской и белорусской столицами,
Количество рейсов из Минска в Москву увеличится в два раза – с 10 до 20 раз в неделю.
При этом в авиакомпании напоминают, что нужно обязательно уточнять правила въезда в страну назначения.
Фото: БЕЛТА
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С 1 августа увеличится количество рейсов между российской и белорусской столицами, сообщили на сайте авиакомпании «Белавиа». Количество рейсов из Минска в Москву...
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