«Белавиа» с 1 августа в два раза увеличит количество рейсов между Москвой и Минском

Источник материала: ОНТ

С 1 августа увеличится количество рейсов между российской и белорусской столицами, сообщили на сайте авиакомпании «Белавиа».

Количество рейсов из Минска в Москву увеличится в два раза – с 10 до 20 раз в неделю.

При этом в авиакомпании напоминают, что нужно обязательно уточнять правила въезда в страну назначения.

Фото: БЕЛТА

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