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Спасатели Беларуси помогают ликвидировать пожары в Турции: два вертолета авиации МЧС в эпицентре

30.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели Беларуси помогают ликвидировать пожары в Турции: два вертолета авиации МЧС в эпицентре

Наши спасатели помогают ликвидировать пожары в Турции. Два вертолета авиации МЧС сейчас в эпицентре ситуации.


Кадры сняты белорусскими специалистами во время вылетов на тушение пожаров. В зоне ответственности первого экипажа – полыхающий район Мармариса. Наш борт работает в международной команде с другими вертолетами и самолетами. Второй белорусский Ми-8 – в другой части Турции. Экипаж в режиме готовности. Как только поступит запрос от местных властей, сразу же отправится на борьбу со стихиями. Это не первая международная миссия наших спасателей. Они помогают справляться с природными пожарами коллегам в России, Греции, Латвии, Грузии и других странах.

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Наши спасатели помогают ликвидировать пожары в Турции. Два вертолета авиации МЧС сейчас в эпицентре ситуации. Кадры сняты белорусскими специалистами во время...
 
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