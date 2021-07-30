Олимпиада в Токио: белорусский боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от медали

Источник материала: ОНТ

Белорусский боксер Владислав Смягликов остановился в шаге от медали на олимпийском турнире в Токио.

В четвертьфинальном поединке дебютант Игр в упорной борьбе уступил новозеландцу Дэвиду Ньике. Отметим, что на олимпийском турнире в боксе не проводится бой за бронзовую медаль. В случае успеха в четвертьфинале Владислав Смягликов мог рассчитывать на пьедестал Игр. Досадно завершилось выступление в Токио для белорусской дзюдоистки Марины Слуцкой. Чемпионка Европы и Европейских игр в Минске удачно стартовала на турнире. В первом поединке весовой категории свыше 78 кг Слуцкая досрочно победила Габриэллу Вуд из Того. Однако во второй схватке, которая складывалась непросто для соперниц, белоруска не сумела справиться с представительницей Южной Кореи Хан Ми Джин.

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