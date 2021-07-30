Лукашенко потребовал ужесточения кадровой дисциплины

Источник материала: ОНТ

На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Такое мнение выразил Президент Беларуси на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Об этом пишет БЕЛТА .

Александр Лукашенко требует ужесточить кадровую дисциплину. Это важно для обеспечения безопасности и порядка.

Такое поведение Президент Беларуси охарактеризовал как аморальное.

Глава государства отметил, что таких людей сейчас легко заметить, соцсети показывают суть каждого.



фото: БЕЛТА

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