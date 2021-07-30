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Лукашенко потребовал ужесточения кадровой дисциплины
Источник материала: ОНТ
На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Такое мнение выразил Президент Беларуси на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Об этом пишет
Александр Лукашенко требует ужесточить кадровую дисциплину. Это важно для обеспечения безопасности и порядка.
Такое поведение Президент Беларуси охарактеризовал как аморальное.
Глава государства отметил, что таких людей сейчас легко заметить, соцсети показывают суть каждого.
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На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Такое мнение выразил Президент Беларуси на встрече с активом местной...
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