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Лукашенко: Если нужно будет разместить в Беларуси все вооруженные силы – они будут здесь размещены незамедлительно
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил размещение российских баз армии на территории Беларуси в случае угрозы Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с активом местной вертикали,
При этом, по словам белорусского лидера, на уровне глав государств этот вопрос ни разу не обсуждался.
Президент Беларуси подчеркнул, что в августе прошлого года в Беларусь не вводились зарубежные вооруженные силы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Если нужно будет разместить в Беларуси все вооруженные силы – они будут здесь размещены незамедлительно
Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил размещение российских баз армии на территории Беларуси в случае угрозы Союзного государства. Об этом он заявил на...
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