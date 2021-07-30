Лукашенко: Если нужно будет разместить в Беларуси все вооруженные силы – они будут здесь размещены незамедлительно

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил размещение российских баз армии на территории Беларуси в случае угрозы Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с активом местной вертикали, передает БЕЛТА.

При этом, по словам белорусского лидера, на уровне глав государств этот вопрос ни разу не обсуждался.

Президент Беларуси подчеркнул, что в августе прошлого года в Беларусь не вводились зарубежные вооруженные силы.

Фото: БЕЛТА

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