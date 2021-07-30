Олимпиада в Токио: Анна Марусова уступила Лючилле Боари из Италии – белорусские лучницы завершили выступление

Источник материала: ОНТ

Белорусские лучницы завершили выступление на Олимпийских играх в Токио. В индивидуальном первенстве Анна Марусова не смогла выйти в четвертьфинал.

В 1/8 финала она в упорной борьбе уступила Лючилле Боари из Италии – 5:6. Впрочем, белорусские лучницы проявили себя в Токио достойно и показали лучший результат за все время выступления на Олимпийских играх. В командном турнире Анна Марусова, Карина Козловская и Карина Дёминская остановились в шаге от пьедестала. В 1/2-й белоруски уступили будущим олимпийским чемпионкам спортсменкам из Южной Кореи. А в матче за бронзовую медаль сильнее оказалась команда Германии.

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