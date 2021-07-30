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Поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов: 8 человек пострадали, 40 – эвакуированы
Источник материала: ОНТ
В Польше поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов. Восемь человек пострадали. Около 40 эвакуированы.
Происшествие случилось недалеко от немецко-польской границы. По предварительной информации, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на железнодорожные пути. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов. Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины.
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В Польше поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов. Восемь человек пострадали. Около 40 эвакуированы. Происшествие случилось недалеко от немецко-польской границы....
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