Поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов: 8 человек пострадали, 40 – эвакуированы

Источник материала: ОНТ

В Польше поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов. Восемь человек пострадали. Около 40 эвакуированы.

Происшествие случилось недалеко от немецко-польской границы. По предварительной информации, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на железнодорожные пути. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов. Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины.

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