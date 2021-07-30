Косметика, бытовая техника, текстиль: куда девать старые вещи при переезде?

Источник материала: ОНТ

Говорят, что для современного человека лучшая квартира – это вместительный чемодан. Мы ездим по работе в другие страны, выбираем необычные точки для путешествий… И хоть пандемия это немного ограничила, но все же! Для переезда внутри одного города парочка добротных саквояжей и больших коробок пригодится. Но, как говорится, абсолютно все не увезешь. Что делать с любимыми, но ненужными техникой, одеждой и другим инвентарем – расскажем.





Чтобы пустить в свою жизнь перемены, иногда нужно выбросить, а не приобрести. Это правило работает и при подготовке к переезду. Есть такой способ – избавляться от того, чем вы не пользовались больше двух лет. Поэтому за пару недель до переезда не лишним будет провести ревизию гардероба, шкафа с посудой и ящик с косметикой, разложив содержимое на «оставить», «отдать» и «продать». Например, литература. Наверняка у многих есть книги, зачитанные до дыр, старые газеты и журналы. Переезд – отличная возможность избавиться от ненужных изданий. Есть несколько вариантов: отдать в библиотеку, пожертвовать в детский дом или больницу, оставить в общественном месте – присоединиться к движению буккроссинга, или сдать в пункт приёма макулатуры и получить копеечку.

Наталья Бурая, ведущий специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»: «Что касается текстиля. Обычно у нас есть старые ненужные вещи. У нас текстиль не перерабатывается, потому что ткань неоднородная, обычно это синтетика с натуральной, и их очень сложно разделить на волокна. Поэтому мы рекомендуем, пока не налажена в Беларуси переработка текстиля, отдать его во “вторые руки”. Это приложения, группы в соцсетях, которые помогают этому всему дать вторую жизнь».

Нужно разобраться и с бытовой техникой. Если вы не планируете забирать с собой холодильник или телевизор, можно самостоятельно сдать их в пункты приема – адреса можно найти в интернете. Как вариант – продать их на запчасти. А можно обратиться в специальную службу бесплатного вывоза: работники сами заберут на переработку старую крупную и среднюю технику. Помните: она принимается только в неразобранном виде.

Наталья Бурая, ведущий специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»: «То же самое с какими-то бытовыми приборами. Наверняка есть старые миксеры неработающие, фены, приставки старые, смартфоны ни в коем случае нельзя выбрасывать их, потому что там много ядовитых веществ. Специально в магазинах, где продается такое оборудование, в торговых центрах стоят контейнеры, они зеленого или белого цвета, посмотрите, там отсек есть, написано “Для бытовых приборов”».

Осталось разобраться с остальными ненужными вещами. Если вы все же решили, что им пора отправиться в мусор, утилизировать их нужно правильно. Разделите все вещи на три категории: бумагу, стекло и пластик. Отходы бумаги – это старые документы, открытки, календари, ежедневники, альбомы, газеты и журналы, сюда же относится упаковочный картон и бумажные пакеты. Их нужно выбрасывать в отдельный контейнер, чаще всего он зеленый. Отходы пластика: бутылки от шампуней, жидкого мыла, пакеты с ручками и пакеты-майки, фасовочные пакеты, упаковочная плёнка, пенопластовая упаковка, тазы. Сюда же – металлическая упаковка. Все это нужно выбрасывать в контейнер желтого цвета. Отходы стекла: стеклянные банки, бутылки, вазы – в синий контейнер.

Наталья Бурая, ведущий специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»: «Правильная утилизация дает возможность этой вещи получить вторую жизнь, потому что не каждый понимает, что все, что мы потребляем, когда-либо станет мусором, и чтобы этого мусора было меньше, его нужно утилизировать правильно».

Сортировка мусора в нашей стране пока только приживается. Чтобы ускорить этот процесс, нужны усилия и желания каждого жителя.

Фото: Pexels

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