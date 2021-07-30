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Косметика, бытовая техника, текстиль: куда девать старые вещи при переезде?
Источник материала: ОНТ
Говорят, что для современного человека лучшая квартира – это вместительный чемодан. Мы ездим по работе в другие страны, выбираем необычные точки для путешествий… И хоть пандемия это немного ограничила, но все же! Для переезда внутри одного города парочка добротных саквояжей и больших коробок пригодится. Но, как говорится, абсолютно все не увезешь. Что делать с любимыми, но ненужными техникой, одеждой и другим инвентарем – расскажем.
Чтобы пустить в свою жизнь перемены, иногда нужно выбросить, а не приобрести. Это правило работает и при подготовке к переезду. Есть такой способ – избавляться от того, чем вы не пользовались больше двух лет. Поэтому за пару недель до переезда не лишним будет провести ревизию гардероба, шкафа с посудой и ящик с косметикой, разложив содержимое на «оставить», «отдать» и «продать». Например, литература. Наверняка у многих есть книги, зачитанные до дыр, старые газеты и журналы. Переезд – отличная возможность избавиться от ненужных изданий. Есть несколько вариантов: отдать в библиотеку, пожертвовать в детский дом или больницу, оставить в общественном месте – присоединиться к движению буккроссинга, или сдать в пункт приёма макулатуры и получить копеечку.
Нужно разобраться и с бытовой техникой. Если вы не планируете забирать с собой холодильник или телевизор, можно самостоятельно сдать их в пункты приема – адреса можно найти в интернете. Как вариант – продать их на запчасти. А можно обратиться в специальную службу бесплатного вывоза: работники сами заберут на переработку старую крупную и среднюю технику. Помните: она принимается только в неразобранном виде.
Осталось разобраться с остальными ненужными вещами. Если вы все же решили, что им пора отправиться в мусор, утилизировать их нужно правильно. Разделите все вещи на три категории: бумагу, стекло и пластик. Отходы бумаги – это старые документы, открытки, календари, ежедневники, альбомы, газеты и журналы, сюда же относится упаковочный картон и бумажные пакеты. Их нужно выбрасывать в отдельный контейнер, чаще всего он зеленый. Отходы пластика: бутылки от шампуней, жидкого мыла, пакеты с ручками и пакеты-майки, фасовочные пакеты, упаковочная плёнка, пенопластовая упаковка, тазы. Сюда же – металлическая упаковка. Все это нужно выбрасывать в контейнер желтого цвета. Отходы стекла: стеклянные банки, бутылки, вазы – в синий контейнер.
Сортировка мусора в нашей стране пока только приживается. Чтобы ускорить этот процесс, нужны усилия и желания каждого жителя.
Фото: Pexels
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Говорят, что для современного человека лучшая квартира – это вместительный чемодан. Мы ездим по работе в другие страны, выбираем необычные точки для путешествий…...
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