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На субботу из-за жары объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном уровне опасности.
По прогнозам синоптиков, завтра днем на юге страны столбик термометра повысится до +30-31°С.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Ранее сообщалось,
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном уровне опасности.
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