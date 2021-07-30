На субботу из-за жары объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном уровне опасности.





По прогнозам синоптиков, завтра днем на юге страны столбик термометра повысится до +30-31°С.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, какая погода будет на выходных .