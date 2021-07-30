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Доллар на бирже упал ниже отметки в 2,5 рубля

30.07.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние в июле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.

Доллар на бирже упал ниже отметки в 2,5 рубля

Свои сессии они завершили на следующих позициях:

доллар — 2,4997 белорусского рубля (-0,0108 пункта);

евро — 2,9741 белорусского рубля (-0,0056 пункта);

российский рубль — 3,4193 белорусского рубля за 100 российских (-0,013 пункта).

 

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Последние в июле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением всех основных иностранных валют.
 
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