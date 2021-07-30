ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию

30.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию, назвать который проработанным и хорошо подготовленным сложно.

"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту", - посетовал Лукашенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал это, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье», - сказал пенсионер.

Как сообщалось, 26 из 36 членов назначенной Лукашенко комиссии по подготовке поправок согласовали проект с существенными замечаниями. Помимо коллизионных моментов, существенные разногласия вызывают и концептуальные вопросы: нейтралитет, полномочия президента, смертная казнь, статус ВНС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию, назвать который проработанным и хорошо подготовленным сложно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Косметика, бытовая техника, текстиль: куда девать старые вещи при переезде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by