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Мнение: Власти рискуют так провести зачистку, что на референдум некому будет идти

30.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень репрессий в Беларуси будет расти, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член ОГП Лев Марголин.

Мнение: Власти рискуют так провести зачистку, что на референдум некому будет идти
– В СК рассказали, что с августа прошлого года возбуждено 4691 «протестное» уголовное дело. Как оценить эту цифру? По данным правозащитного центра «Весна» в Беларуси насчитывается около 600 политзаключенных.

– Понятно, что еще далеко не все дела дошли до суда: когда это произойдет, количество заключенных значительно увеличится.

Кроме того, не все уголовные дела обязательно связаны с тюремным заключением. Есть такие меры наказания как условные сроки, «химия», «домашняя химия».
В целом всё это выглядит притянутым за ушли. Что свидетельствует о том, что власть понимает: протестные настроения никуда не ушли. Поэтому боится их. 

Власть понимает, что любой повод вновь может привести к пожару. И таким поводом может стать референдум по принятию изменений в Конституцию (в пятницу Лукашенко подтвердил, что референдум должен пройти не позднее февраля будущего года – прим. БП).

Понятно желание власти полностью зачистить площадку, закатать все под асфальт, чтобы не было никаких угроз. Но они уже рискуют зачистить пространство таким образом, что и на референдум некому будет идти.

– В марте тогдашний глава СК Носкевич сообщил, что с августа 2020 года возбуждено 2407 уголовных дел «экстремистской направленности». Примерно за полгода эта цифра выросла чуть ли не в два раза. Выходит, уровень репрессий только растет?

– Конечно, не снижается, растет и будет расти. Власть понимает, что она не может с чувством победителя постепенно отпускать вожжи. И, как я уже сказал, сказывается фактор референдума, к проведению которого нужно постараться всё, что дышит иначе, если не наказать, то, по крайней мере, напугать.

– Смогут ли власти «дойти до каждого» участника протестов, как заявлялось осенью прошлого года? 

– Это нереально. Как можно дойти до каждого из 200 тысяч человек, которые только в Минске по самым скромным расчетам выходили на улицы в разгар протестов? 
Да и теперешнего количества уголовных дел вполне достаточно, чтобы остальные прикусили язык. 

Правда, это не решает проблемы в целом. Стали сажать за БЧБ-флаг – люди перестали их вывешивать. Но это же не значит, что люди начали думать и относиться к власти по-другому. 

– В числе «протестных» уголовных дел наибольший удельный вес составляют дела по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. Почему так много дел за "оскорбление"?

– Теперь в нашей стране все очень условно. Дотронулся до человека – сопротивление, трусы на балконе – массовое мероприятие. Законы трактуют очень широко.

Была бы команда подвести людей не под оскорбление представителя власти, а под что-то другое – исполнители взяли бы под козырек и дела возбуждались бы по другим статьям. Главное – наказать несогласных. 

В судейском корпусе, который назначает Лукашенко, по-другому быть не может.
 
Теги: Минск
 
 
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Уровень репрессий в Беларуси будет расти, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» член ОГП Лев Марголин.
 
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