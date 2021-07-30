Мнение: Власти рискуют так провести зачистку, что на референдум некому будет идти

– В СК рассказали, что с августа прошлого года возбуждено 4691 «протестное» уголовное дело. Как оценить эту цифру? По данным правозащитного центра «Весна» в Беларуси насчитывается около 600 политзаключенных.





– Понятно, что еще далеко не все дела дошли до суда: когда это произойдет, количество заключенных значительно увеличится.





Кроме того, не все уголовные дела обязательно связаны с тюремным заключением. Есть такие меры наказания как условные сроки, «химия», «домашняя химия».

В целом всё это выглядит притянутым за ушли. Что свидетельствует о том, что власть понимает: протестные настроения никуда не ушли. Поэтому боится их.





Власть понимает, что любой повод вновь может привести к пожару. И таким поводом может стать референдум по принятию изменений в Конституцию (в пятницу Лукашенко подтвердил, что референдум должен пройти не позднее февраля будущего года – прим. БП).





Понятно желание власти полностью зачистить площадку, закатать все под асфальт, чтобы не было никаких угроз. Но они уже рискуют зачистить пространство таким образом, что и на референдум некому будет идти.





– В марте тогдашний глава СК Носкевич сообщил, что с августа 2020 года возбуждено 2407 уголовных дел «экстремистской направленности». Примерно за полгода эта цифра выросла чуть ли не в два раза. Выходит, уровень репрессий только растет?





– Конечно, не снижается, растет и будет расти. Власть понимает, что она не может с чувством победителя постепенно отпускать вожжи. И, как я уже сказал, сказывается фактор референдума, к проведению которого нужно постараться всё, что дышит иначе, если не наказать, то, по крайней мере, напугать.





– Смогут ли власти «дойти до каждого» участника протестов, как заявлялось осенью прошлого года?





– Это нереально. Как можно дойти до каждого из 200 тысяч человек, которые только в Минске по самым скромным расчетам выходили на улицы в разгар протестов?

Да и теперешнего количества уголовных дел вполне достаточно, чтобы остальные прикусили язык.





Правда, это не решает проблемы в целом. Стали сажать за БЧБ-флаг – люди перестали их вывешивать. Но это же не значит, что люди начали думать и относиться к власти по-другому.





– В числе «протестных» уголовных дел наибольший удельный вес составляют дела по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. Почему так много дел за "оскорбление"?





– Теперь в нашей стране все очень условно. Дотронулся до человека – сопротивление, трусы на балконе – массовое мероприятие. Законы трактуют очень широко.





Была бы команда подвести людей не под оскорбление представителя власти, а под что-то другое – исполнители взяли бы под козырек и дела возбуждались бы по другим статьям. Главное – наказать несогласных.





В судейском корпусе, который назначает Лукашенко, по-другому быть не может.



