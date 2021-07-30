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"Бесчеловечность, месть, зависть". Врачи о давлении на частные медцентры и больных за решеткой

30.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что происходит с частными медцентрами, где бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим от репрессий. Сильная перегрузка врачей в Беларуси в связи с отъездами и увольнениями медиков по политическим причинам. Неоказание надлежащей медицинской помощи за решеткой.

"Бесчеловечность, месть, зависть". Врачи о давлении на частные медцентры и больных за решеткой
Свабода обсуждает важнейшие события, изменения и тенденции в системе здравоохранения Беларуси вместе с онкологом Надеждой Петровской и гастроэнтерологом и эндоскопистом Лидией Тарасенко.

Гастроэнтеролог и эндоскопист Лидия Тарасенко, которая сейчас работает в Украине, а ранее заведовала отделением эндоскопии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Лидия уехала из Беларуси в Украину в прошлом году из-за политической ситуации в стране.

Детский онколог Надежда Петровская, работающая по специальности в чешском Крумлово. Надежда заведовала отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Осенью уволилась в знак протеста, когда в РПНЦ вопреки воле персонала изменили руководство. За участие в акциях протеста ее наказывали штрафом и арестами.

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Что происходит с частными медцентрами, где бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим от репрессий. Сильная перегрузка врачей в Беларуси в связи с...
 
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