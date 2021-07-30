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"Бесчеловечность, месть, зависть". Врачи о давлении на частные медцентры и больных за решеткой
Источник материала: Партизан
Что происходит с частными медцентрами, где бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим от репрессий. Сильная перегрузка врачей в Беларуси в связи с отъездами и увольнениями медиков по политическим причинам. Неоказание надлежащей медицинской помощи за решеткой.
Гастроэнтеролог и эндоскопист Лидия Тарасенко, которая сейчас работает в Украине, а ранее заведовала отделением эндоскопии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Лидия уехала из Беларуси в Украину в прошлом году из-за политической ситуации в стране.
Детский онколог Надежда Петровская, работающая по специальности в чешском Крумлово. Надежда заведовала отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Осенью уволилась в знак протеста, когда в РПНЦ вопреки воле персонала изменили руководство. За участие в акциях протеста ее наказывали штрафом и арестами.
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Что происходит с частными медцентрами, где бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим от репрессий. Сильная перегрузка врачей в Беларуси в связи с...
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