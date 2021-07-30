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Новый старт: на БелАЭС готовят к запуску второй энергоблок
30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На втором энергоблоке БелАЭС стартовал самый масштабный этап работ. Его проводят перед началом физического пуска, передает «МИР 24».
Оборудование испытывают при рабочих параметрах. Кроме того, специалисты проверяют основное и вспомогательное оборудование блока. Это системы реакторной установки в различных режимах эксплуатации, системы управления и защиты реактора.
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Оборудование испытывают при рабочих параметрах. Кроме того, специалисты проверяют основное и вспомогательное оборудование блока.
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