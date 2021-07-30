Новый старт: на БелАЭС готовят к запуску второй энергоблок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На втором энергоблоке БелАЭС стартовал самый масштабный этап работ. Его проводят перед началом физического пуска, передает «МИР 24».

Оборудование испытывают при рабочих параметрах. Кроме того, специалисты проверяют основное и вспомогательное оборудование блока. Это системы реакторной установки в различных режимах эксплуатации, системы управления и защиты реактора.

«На данный момент пуско-наладка проводится специалистами «Росатома», их подрядными, субподрядными организациями вместе с нашими работниками. Здесь будет выполнен очень большой ряд вопросов, экспериментов, связанных с пуско-наладкой этого оборудования, которое будет подтверждать готовность его к переходу на следующий этап – это этап «физический пуск», – рассказал заместитель генерального директора «Белэнерго» Сергей Бобович.