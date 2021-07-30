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Президент Беларуси: мы можем в нужный момент мобилизовать 500 тысяч человек, поставить под ружьё
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Президент, наша страна оказалась сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но авторы самодельных учебников явно разочаровались на опыте Беларуси, что теория и практика оказались разными, и сейчас впопыхах дорабатывают концепцию цветных революций.
Отдельно Президент остановился на одном из «оружий» противника – санкциях. Глава государства отметил, что страна была готова к такому развитию событий и готова держать удар дальше.
Глава государства отметил, что все, что прошла за это непростое время страна, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада.
Ольга Шерснева, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается непосредственной работы на местах, здесь глава государства отметил ключевые составляющее в работе региона – дисциплина, собранность и работа исключительно в правовом поле. Пристальное внимание и кадровой политике – получать блага от государства и параллельно поливать страну грязью – недопустимая ситуация. На ответственных постах не место тем, кто выступал против политического курса страны.
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
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