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Борт способен набирать 2,5 тонны из любого водоёма. МЧС Беларуси продолжает ликвидировать лесные пожары в Турции

30.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Турции, в частности в районе Мармариса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт способен набирать 2,5 тонны из любого водоёма. МЧС Беларуси продолжает ликвидировать лесные пожары в Турции

Воздушный борт Ми-8 МЧС оснащен специальной системой забора и слива воды. Он способен набирать 2,5 тонны из любого водоема. За 29 июля вертолет три раза подходил к очагам пожара. 30 июля с самого утра работа продолжилась.

Напомним, лесные пожары в конце июля вспыхнули по всей Турции. Пламя добралось и до туристической провинции Анталья. Всего от огненной стихии пострадали более 40 населенных пунктов.

Борт способен набирать 2,5 тонны из любого водоёма. МЧС Беларуси продолжает ликвидировать лесные пожары в Турции

Жертвами пожаров стали 4 человека, более 180 пострадали. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Турции, в частности в районе Мармариса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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