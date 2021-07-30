За сутки в Литве задержали 137 нелегалов из Беларуси

У большинства из них (106) были документы граждан Ирака или же они представились гражданами этой страны.





В этом году в Литву из Беларуси к полуночи пятницы пыталось попасть 3282 нелегальных мигранта. Это число более чем в 40 раз больше, чем было за весь 2020 год.





Среди задержанных на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется - 2111.





Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.





Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.