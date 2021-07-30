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В Кремле удивились заявлению Лукашенко о возможном размещении в Беларуси российских войск

30.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси насчет размещения российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


"Никаких обращений на этот счет от Беларуси не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия" - сказал Песков журналистам.
 
 
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Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси насчет размещения российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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