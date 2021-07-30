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В Кремле удивились заявлению Лукашенко о возможном размещении в Беларуси российских войск
Источник материала: Партизан
Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси насчет размещения российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких обращений на этот счет от Беларуси не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия" - сказал Песков журналистам.
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Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси насчет размещения российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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