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Oops! Сторонника Лукашенко посадили на 6 суток за майку против вакцинации

30.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске к 6 суткам ареста приговорили сторонника Александра Лукашенко, сообщают правозащитники "Весны".

Егуди Игаэля задержали 27 июля на проспекте Независимости. Омоновцам не понравилась его майка с надписью "Против насильственной вакцинации". В Ленинском РУВД на мужчину составили протокол по ст. 24.23 КоАП — за несанкционированное пикетирование.

Дело Егуди 30 июля рассматривала судья Ленинского района Татьяна Шотик.

На суде Егуди заявил будто сотрудники Окрестина сказали, что у него нет никаких прав. Также он сообщил, что его не ознакомили с материалами дела и не разрешили позвонить адвокату. Он потребовал, чтобы в местах лишения свободы соблюдались его права.

Адвокат ходатайствовал, чтобы к делу приобщили письмо от работодателя, где говорится, что Егуди работает в фонде "Открытые сердца", является внештатным корреспондентом газеты "Вечерний Могилев" и делает все для поддержки действующего конституционного строя.

На суде мужчина несколько раз заявлял о нарушении своих прав и вообще не понимал, почему его судят. Также добавил, что поддерживает Лукашенко. 

Однако судья Шотик посчитала вину Егуди полностью доказанной и присудила ему шестисуточный арест.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Минске к 6 суткам ареста приговорили сторонника Александра Лукашенко, сообщают правозащитники "Весны".
 
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