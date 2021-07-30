В Минске задержаны четыре распространителя наркотиков

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Витебской области задержали с 500 г наркотиков. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представить МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

На 46-летнего дилера вышел минский наркоконтроль. Мужчина работал на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ: покупал крупные партии товара и раскладывал в тайниках. Распространителя задержали во время очередной закладки мефедрона - более 500 г он прятал у себя в одежде.

В последующем были задержаны с поличным еще трое сбытчиков, работающих на виртуальный наркомаркет. В лесу под Минском 31-летний житель Борисовского района успел заложить 10 г альфа-PVP. Там же через несколько часов оказались 20-летняя медсестра и ее приятель, которые собирались сбыть 15 г аналогичного наркотика.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-