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Суд в Кобрине приговорил к 11 годам колонии двух наркодилеров

30.07.2021 17:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались молодые люди 1985 и 1987 годов рождения. Они извлекли из тайников не менее 0,99 г мефедрона и не менее 0,92 г марихуаны. Перевезли до Брестского и Кобринского районов и сделали в лесу закладки, после сообщили информацию об их местонахождении третьему лицу. Они же извлекли из тайников 195,2 г альфа-PVP и 994,05 г амфетамина, а потом перевезли и спрятали вещества в Минской области. Также фигуранты согласились на предложение приобрести и сбыть 1 кг мефедрона, но не довели умысел до конца, потому что их задержали.

Суд признал обоих виновными по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов в крупном размере, совершенный группой лиц) УК и ч.1 ст.14, ч.3 ст.328 (покушение на незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере) УК. Каждый из фигурантов приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Им придется выплатить 300 базовых величин штрафа на сумму Br8,7 тыс. Также у обвиняемых конфискованы в доход государства мобильные телефоны, две радиостанции, навигатор.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
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