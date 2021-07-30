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«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своими призывами заблокировать займ ОПЕК для белорусского здравоохранения оппозиция пытается очередной раз напомнить о себе. Их цель – чтобы деньги на экономику и сферу здоровья не выделялись, а контракты расторгались. Так считает главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его мнению, такое поведение подобно действиям врагов. Об уровне развития здравоохранения Беларуси можно говорить по главным показателям: высокая продолжительность жизни, низкая младенческая смертность и одном из самых низких в мире – отсутствии материнской смертности. И эти достижения будут передовым опытом для внедрения в другие системы здравоохранения.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:
Напомним, Беларусь получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК для здравоохранения. Международный финансовый институт был создан странами-членами Организации стран-экспортеров нефти.
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«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК
Новости Беларуси. Своими призывами заблокировать займ ОПЕК для белорусского здравоохранения оппозиция пытается очередной раз напомнить о себе. Их цель – чтобы...
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