ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на проспекте Независимости произошла крупная авария

30.07.2021 18:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня на столичном проспекте Независимости произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

В Минске на проспекте Независимости произошла крупная авария

По информации Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» на главной магистрали Минска, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не уступил дорогу «Фольксвагену» из-за чего произошло столкновение.

«От удара «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись  десять единиц транспорта. В результате ДТП пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на столичном проспекте Независимости произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by