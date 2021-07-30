Лукашенко: журналисты и блогеры должны работать с разрешения идеологов

В Беларуси «завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле», заявил Александр Лукашенко 30 июля на встрече с региональными чиновниками.





«Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения — все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Одна история — критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая — призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки и доступ к личным данным. Этого не будет», — заявил он.

Лукашенко считает, что «вся Беларусь была окутана» сетью «ангажированных информационных ресурсов: сайтов, телеграм-каналов, видеоблогов, групп в социальных сетях, мессенджеров». По его словам, был сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населенные пункты и целые территории. Кроме Минска и областных центров Лукашенко отметил Полесский регион, где «орудовали как минимум три крупных портала».

«Только в этом году в республиканский список экстремистских материалов включено более ста интернет-ресурсов», — подчеркнул он.

Лукашенко назвал обеспечение информационной безопасности важным аспектом комплекса мер по обеспечению безопасности и порядка: «Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются. Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения».

8 и 9 июля в редакциях негосударственных медиа и у журналистов прошли массовые обыски, которые коснулись не менее чем 12 СМИ. Обыски прошли в том числе в офисе и у сотрудников «Нашай Нівы» — у руководителя рекламного отдела Андрея Скурко, главного редактора Егора Мартиновича, главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович. Все четверо были задержаны. Ракович 16 июля вышла на свободу, Дынько — 21 июля. Мартинович и Скурко остаются под стражей по обвинению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 216 УК).

16 июля силовики провели обыски еще у более чем 20 представителей независимых медиа и фрилансеров, а также в минском офисе «Радыё Свабода». Были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Анна Голёта и Игорь Ильяш, журналисты «Радыё Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская. Голёта и Дащинский через семь суток были отпущены, Груздилович, Студинская и Ильяш — спустя 10 суток.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала года зафиксировано 118 обысков и 95 задержаний представителей СМИ. Известно о шести фактах применения насилия в отношении журналистов и нападения на них при исполнении профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты подвергались административным арестам, 39 раз им назначали штрафы, общая сумма которых составила более 47 тыс. рублей. 27 представителей медиа на данный момент находятся за решеткой.

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