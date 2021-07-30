«Можно рассказывать про туризм на деньги американцев, но легкий тремор пальцев не спрячешь»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери продолжает изучать реакцию властей на визит Тихановской в США.





Светлана Тихановская на встрече с руководством Госдепа США

– Когда смотришь на события в некоторой ретроспективе бросается в глаза недоумение и растерянность, в которой находится текущая белорусская власть в последнее время.

И эта растерянность не по поводу каких-то там среднесрочных перспектив (в смысле – где взять столько пуговиц от штанов, чтобы было что кушать зимой).

Всякими там отдаленными перспективами белорусские власти уже давно не забивают себе голову. Но, последнюю неделю или чуть больше нельзя не заметить утрату определенности в самой повседневной государственной политике.

Вот смотри. Утром они обещают сократить европейские посольства до размера двухкомнатных квартир, а вечером уже оправдываются, что идею с квартирами надо понимать очень фигурально. Сегодня грозят беспощадно ущемить враждебный класс индивидуальных предпринимателей, а завтра объясняют, что щемить начнут с какого-нибудь третьего года. Даже репрессивная константа в этой государственной политике вдруг споткнулась на совсем ровном месте и замерла.

И вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что неопределенность государственной политики нарастала по мере того, как Светлана Тихановская визитировала по США.

Просто попробуй представить себя на месте белорусских властей. Знаю, что не хочешь. Думаешь я хотел? Но ты все равно попробуй. Ведь в их головах США – это такой всемогущий мировой монстр, вооруженный непобедимым планом Даллеса. И нету для этого монстра ничего слаще, чем съесть на завтрак какую-нибудь суверенную демократию вместе со всеми ее национальными особенностями.

Они ведь даже не санкций боятся. Санкции в их представлении — это всего только вспомогательный инструмент. В виртуальной реальности, которую белорусские власти для себя нарисовали, американское правительство подрывает суверенную стабильность невидимыми лучами и волшебными политтехнологиями.

Потому что иначе ведь никак не объяснишь конец суверенной стабильности Каддафи и всю эту арабскую весну. В самом деле – не народ же это устроил! В мире белорусских властей слово «народ» может существовать только в пассивно-страдательном залоге.

Ты мне скажешь, что в их воображении американский госдепартамент нанимал 120 джипов с пулеметами еще полгода назад. А я тебе возражу. Рассказывать, что против тебя злоумышляет целый президент США приятно. От этого растет самооценка и раздувается геополитическое величие.

Но одно дело говорить, а совсем другое дело самому в это поверить. И рассказывая про мировые заговоры против себя белорусские власти, конечно, думали: где мы, а где сфера американских геополитических интересов?

И тут вдруг американский визит Тихановской, в котором вишенкой на торте стала ее встреча с Байденом. Можно рассказывать про туризм на деньги американских налогоплательщиков, но легкий тремор пальцев не спрячешь. Потому что получается – накликали. Получается противостоять «мировому геополитическому монстру» придется в реальном мире, а не только в белорусском телевизоре.

А в реальном мире – боязно. Вон даже журналистов Радио Свобода выпустили от греха подальше. Потому что, а вдруг, если выпустить журналистов американского радио, то американские власти опять отвернутся куда-нибудь в другую сторону.

И, конечно, невозможно сейчас предугадать, что белорусские власти будут делать дальше в этом своем изумленном состоянии. Могут замереть, в надежде, что хищник отвлечется на добычу поаппетитнее. А могут и совсем наоборот начать панически метаться из стороны в сторону, давя все что попадается на пути. Хотя, скорее всего, я думаю они будут чередовать эти два вида двигательной активности.

Мнение о визите Тихановской в США: «Драконы подросли и скоро на них можно будет летать»