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Шрайбман: «Сценарий с массово испорченными бюллетенями доставит власти дискомфорт»
30.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Захотят ли власти и члены избиркомов еще раз фальсифицировать и позориться?
Фото DELFI / Andrius Ufartas
Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что единственный способ выразить свою позицию на
— Понятно, что демократические силы призовут людей не игнорировать референдум, который объявляют власти, а приходить на него и делать что-то вроде флешмоба, вписывать туда
Потому что очевидно, что оба из вариантов, которые будут на этом референдуме — и нынешняя Конституция, и Конституция, которую
Основная цель подобных действий, по словам Шрайбмана, доставить властям дискомфорт.
— У оппозиции есть простой выбор — либо доставлять власти дискомфорт, либо нет. Мне кажется, что сценарий с массово испорченными бюллетенями доставит власти дискомфорт, потому что тогда им придется фальсифицировать референдум, придется фальсифицировать цифры и скрывать эти бюллетени. Членам комиссии придется позориться перед наблюдателями, если они будут, позориться перед родственниками, друзьями и друг другом.
Это создает некий стресс. Стресс — это всегда пространство для каких-то ошибок.
Все остальные варианты, в том числе и голосовать за новую Конституцию, мне не кажутся хоть сколько-нибудь перспективными с точки зрения создания для системы стресса, — говорит Шрайбман.
Он полагает, что сегодня у лидеров белорусского протеста есть электоральная база, достаточно людей, которые будут готовы прислушаться к призывам портить бюллетени.
При этом, по мнению политического обозревателя, референдум не станет триггером, способным консолидировать общество для активных действий.
— Я не думаю, что референдум при сегодняшнем состоянии общества имеет серьезные шансы стать политическим землетрясением в Беларуси. Может, конечно, случиться что-то непредвиденное или вопиющее, что сделает и эту политическую кампанию похожей на 2020-й год. Но пока я таких событий не вижу, — отметил Артем Шрайбман.
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Захотят ли власти и члены избиркомов еще раз фальсифицировать и позориться?
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