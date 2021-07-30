ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

30.07.2021 18:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

Сами беженцы, которые находятся сейчас в нечеловеческих условиях, буквально умоляют местных жителей о помощи. «У нас нет воды, спальных мешков, мы живем, как животные».

«У нас нет воды, спальных мешков, мы живём, как животные». В Литве беженцы умоляют местных о помощи

К лагерю протестующих Девянишкеса выдвинулось подкрепление из числа жителей ближайших населенных пунктов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Литвы. Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев. Более того, на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боррель: ЕС не снимет санкции против режима Лукашенко до новых выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by