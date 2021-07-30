Психодоги: пандемия стала благодатной почвой для паранойи









сообщает Укринформ со ссылкой на научный журнал Nature Human Behavior. Об этомУкринформ со ссылкой на научный журнал Nature Human Behavior.





«На нашему психику огромное влияние оказывает состояние окружающего мира, - отметил автор исследования, доцент психологии Йельского университета Фил Корлетт в распространенном пресс-релизе. - С точки зрения политики, очевидно, что если правительство устанавливает правила, важно, чтобы они соблюдались, а люди получали одобрения их соблюдения. Иначе они могут чувствовать себя преданными и вести себя неадекватно».





Когда началась пандемия, Корлетт и его коллеги начали изучать роль состояния неопределенности в развитии паранойи, в частности мании преследования и чувство сильного страха.





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Они изучали изменчивость выбора людей во время простой карточной игры, в которой правила могли внезапно измениться, что приводило к росту паранойи среди части участников исследования. Некоторые люди буквально считали, что карты в колоде были настроены против них и делали явно проигрышные ходы.





«Мы продолжали собирать данные в течение всего периода локдауна и до его отмены, - отметил Корлетт. - Это был один из тех редких случаев, когда мы смогли изучить, что происходит, когда мир меняется быстро и непредсказуемо».





Используя онлайн-опросы и карточные игры, исследователи обнаружили повышенный уровень распространения паранойи и психической нестабильности среди населения США во время пандемии.





Показатели оказались выше в штатах, где было обязательным ношение масок, чем в регионах с более мягкими ограничениями. В то же время они были самыми высокими в тех районах, где люди хуже придерживались масочного режима.





Люди, уклоняясь от соблюдения установленных правил, становились параноиками, объяснил Корлетт.





Исследование также показало, что лица с параноидальными наклонностями больше склонны доверять теориям заговора (о вреде от ношения масок и «чипирование» путем вакцинации), а также чушь, распространяемую ресурсом QAnon о том, что правительство защищает политиков и голливудских актеров, которые управляют педофильского группировками по всей стране.





Корлетт отметил, что теории заговора всегда распространялись в кризисные периоды.







