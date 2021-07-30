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Психодоги: пандемия стала благодатной почвой для паранойи

30.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пандемия COVID-19 повлияла на распространение паранойи и других психических отклонений.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на научный журнал Nature Human Behavior.

 «На нашему психику огромное влияние оказывает состояние окружающего мира, - отметил автор исследования, доцент психологии Йельского университета Фил Корлетт в распространенном пресс-релизе. - С точки зрения политики, очевидно, что если правительство устанавливает правила, важно, чтобы они соблюдались, а люди получали одобрения их соблюдения. Иначе они могут чувствовать себя преданными и вести себя неадекватно».

Когда началась пандемия, Корлетт и его коллеги начали изучать роль состояния неопределенности в развитии паранойи, в частности мании преследования и чувство сильного страха.

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Они изучали изменчивость выбора людей во время простой карточной игры, в которой правила могли внезапно измениться, что приводило к росту паранойи среди части участников исследования. Некоторые люди буквально считали, что карты в колоде были настроены против них и делали явно проигрышные ходы.

«Мы продолжали собирать данные в течение всего периода локдауна и до его отмены, - отметил Корлетт. - Это был один из тех редких случаев, когда мы смогли изучить, что происходит, когда мир меняется быстро и непредсказуемо».

Используя онлайн-опросы и карточные игры, исследователи обнаружили повышенный уровень распространения паранойи и психической нестабильности среди населения США во время пандемии.

Показатели оказались выше в штатах, где было обязательным ношение масок, чем в регионах с более мягкими ограничениями. В то же время они были самыми высокими в тех районах, где люди хуже придерживались масочного режима.

Люди, уклоняясь от соблюдения установленных правил, становились параноиками, объяснил Корлетт.

Исследование также показало, что лица с параноидальными наклонностями больше склонны доверять теориям заговора (о вреде от ношения масок и «чипирование» путем вакцинации), а также чушь, распространяемую ресурсом QAnon о том, что правительство защищает политиков и голливудских актеров, которые управляют педофильского группировками по всей стране.

Корлетт отметил, что теории заговора всегда распространялись в кризисные периоды.
 
 
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Пандемия COVID-19 повлияла на распространение паранойи и других психических отклонений.
 
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