В Гватемале вспыхнули массовые протесты. Люди требуют отставки действующего президента и генерального прокурора

Гражданские протесты начались в стране после того, как в середине июля 2021 года генпрокурор Гватемалы Мария Поррас освободила от должности председателя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, борца с коррупцией Хуана Франсиско Сандоваля,blizko.by, что вызвало международное осуждение и недовольство в стране.